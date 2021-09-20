Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна для детей 5—11 лет

Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса подходит для детей в возрасте от 5 до 11 лет, и в ближайшее время она запросит разрешение США для этой возрастной группы.

Об этом говорится в заявлении компании, которое обнародовали в понедельник, 20 сентября.

Детям вводили по 10 микрограммов с интервалом в 21 день (доза для взрослых — 30 мкг). После второй дозы у детей в возрасте от 5 до 11 лет уровень антител к коронавирусу был таким же высоким, как у подростков. Побочные эффекты аналогичные — боль в месте прививки, лихорадка или боль в теле. Это первые результаты основного испытания вакцины в возрастной группе 5—11 лет.

«Эти результаты испытаний обеспечивают прочную основу для получения разрешения на нашу вакцину для детей от 5 до 11 лет, и мы планируем в срочном порядке представить их в FDA и другие регулирующие органы», — сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.