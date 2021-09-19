NYT: Іранського фізика-ядерника Фахрізаде вбив ізраїльський робот

Іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде загинув в листопаді 2020 року від атаки робота, який був створений ізраїльською спецслужбою Моссад.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела в США, Ізраїлі та Ірані.

Роботизований пристрій з кулеметом бельгійського виробництва був встановлено у пікапі. Вага робота-убивці була близько тонни (без урахування кулемету), тому в Іран ізраїльські агенти ввозили його по частинах і збирали вже на місці.

У день атаки робот чекав автомобіль ученого на дорозі і у підсумку випустив по машині фізика-ядерника 15 куль, після чого підірвався. За даними джерел, повністю знищити зброю однак не вдалося — іранцям дісталися фрагменти.

Іранські ЗМІ раніше писали, що вченого могли вбити з ізраїльської зброї, керованої через супутник. Ізраїль це спростовував.

За даними газети, з 2007 року агенти Моссаду вбили шістьох іранських ядерників, які працювали з Фахрізаде над створенням ядерної боєголовки. Самого Фахрізаде вбити намагалися ще в 2009 році, але операцію скасували нібито через витік інформації.