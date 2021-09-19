NYT: Иранского физика-ядерщика Фахризаде убил израильский робот

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в ноябре 2020 года от атаки робота, который был создан израильской спецслужбой Моссад.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США, Израиле и Иране.
Роботизированное устройство с пулеметом бельгийского производства было установлено в пикапе. Вес робота-убийцы был около тонны (без учета пулемета), потому в Иран израильские агенты ввозили его по частям и собирали уже на месте.
В день атаки робот ждал автомобиль ученого на дороге и в итоге выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль, после чего подорвался. По данным источников, полностью уничтожить оружие однако не получилось — иранцам достались фрагменты.
Иранские СМИ ранее писали, что ученого могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник. Израиль это опровергал.
По данным газеты, с 2007 года агенты Моссада убили шестерых иранских ядерщиков, которые работали с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Самого Фахризаде убить пытались еще в 2009 году, но операцию отменили якобы из-за утечки информации.
- 27 ноября 2020 года в Иране, в окрестностях Тегерана расстреляли ученого Мохсена Фахризаде, которого называли «отцом иранской бомбы». СМИ сообщали, что ученого расстреляли из пулемета дистанционного управления, который находился в автомобиле. Иран прямо обвинил в убийстве Израиль.
- 11 июля глава Моссада намекнул на роль Израиля в атаках на иранский ядерный объект в Натанзе и устранение ядерщика Фахризаде.