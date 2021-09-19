В армії України вже запровадили понад 300 стандартів НАТО

У Збройних силах України вже запровадили 303 нормативних документи НАТО.

Про це «Армія Inform» розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва ЗСУ полковник Андрій Павелко.

За його словами, в першу чергу йдеться про впровадження практик, принципів і стандартів НАТО в українську армію.

«Вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа. Запроваджені стандарти НАТО застосовуються у таких галузях, як воєнна політика, безпека та стратегічне планування, операції та бойові дії, розвідка, інформаційні та психологічні операції, зв’язок, розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічні комунікації та гендерні перспективи», — уточнив Павелко.

Він зазначив, статус України як партнера НАТО з розширеними можливостями допомагає поглиблювати співпрацю. Зараз основне співробітництво відбувається за рахунок участі національного персоналу та контингентів у операціях і місіях під проводом НАТО, наприклад у Косово, де працюють 40 військовослужбовців з інженерного підрозділу ЗСУ.