В армии Украины уже внедрили более 300 стандартов НАТО

В Вооруженных силах Украины уже внедрили 303 нормативных документа НАТО.

Об этом «Армия Inform» рассказал начальник управления двустороннего военного сотрудничества ВСУ полковник Андрей Павелко.

По его словам, речь прежде всего о внедрении практик, принципов и стандартов НАТО в украинскую армию.

«Уже введены 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы», — уточнил Павелко.

Он отметил, статус Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями помогает углублять сотрудничество. Сейчас основное сотрудничество происходит за счет участия национального персонала и контингентов в операциях и миссиях под руководством НАТО, например в Косово, где работают 40 военнослужащих из инженерного подразделения ВСУ.