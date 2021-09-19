Учені встановили вік скелета кита біля станції «Академік Вернадський»

Вчені встановили вік і вид скелета кита, який лежить біля української антарктичної станції «Академік Вернадський». Вік рештків — 1 350 років (плюс-мінус 30 років), а належать вони синьому киту — найбільшій тварині у світі.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Українські полярники взяли зразки кита в травні. Тоді вони повідомляли, що хочуть перевірити, чи загинув кит від рук китобоїв у першій половині ХХ століття, або це останки викопного виду, який помер дуже давно і був похований під льодовиком. Тепер же радіовуглецевий аналіз дав відповідь.

«Це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів і цивілізації майя, за три століття до княгині Ольги і князя Володимира», — повідомили в центрі.

Зазначено, що це дуже значуще відкриття, оскільки у світі в музеях усього кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них не належать до антарктичного підвиду. Зразок біля станції полярників зберігся в хорошому стані.

Вченим важливо зрозуміти, якими були ці кити до вторгнення людини в їхнє життя.

Наступні дослідження залишків включатимуть генетичний аналіз. Він дозволить отримати нові відомості про еволюцію синіх китів та інформацію про знищені людиною древні стада.