Через глобальне потепління тисячі пінгвінів скупчились біля полярної станції «Академік Вернадський»

Біля української полярної станції «Академік Вернадський» зібралися тисячі пінгвінів. Науковці кажуть, що це сталося через глобальне потепління.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Коли в Антарктиці зима, то пінгвіни, що живуть біля української станції, відпливають дещо північніше. Це обумовлено тим, що вони харчуються крилем і потребують відкритої води для полювання на здобич.

Oksana Savenko

Щороку акваторію навколо «Вернадського» на зиму сковує крига, тому пінгвіни кочують у пошуках відкритої води. Однак в останні роки клімат суттєво змінюється і зими стають теплішими.

Відтак ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де розташована станція, зараз можна знайти впродовж усієї зими. Тож тепер пінгвіни тримаються зовсім неподалік станції і, схоже, не планують кочувати на північ.

Oksana Savenko

У липні полярники зареєстрували надзвичайно великі зимові скупчення пінгвінів: на різних островах в радіусі 20 км від станції відпочивають тисячі особин. Переважно це субантарктичні пінгвіни Дженту чи Аделі.

Водночас такі скупчення пінгвінів приваблюють морських леопардів і косаток, які полюють на них.

Oksana Savenko

«Ось так наслідки зміни клімату і потепління можна безпосередньо спостерігати в Антарктиці завдяки пінгвінам», — резюмують науковці.