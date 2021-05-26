На станції «Академік Вернадський» українські полярники вивчають загадковий скелет кита. Поки у них дві версії

Українські полярники антарктичної станції «Академік Вернадський» відібрали зразки скелета і тканин кита, останки якого «памʼятають ще зимівники першої експедиції (1996—97 роки)». Вони хочуть зʼясувати причину смерті «загадкового» кита і його вік.
Про це передає Національний антарктичний науковий центр.
Біологи відібрали зразки мʼяких тканин, щоб провести радіовуглецевий аналіз. Він дозволить встановити вік тварини, а аналіз білків — вид.
Поки ж у дослідників є дві гіпотези:
- це скелет викопного виду кита, який помер дуже давно і був похований під льодовиком;
- залишки нові і могли належати жертві китобоїв, які активно вели промисел у цьому районі в першій половині ХХ століття. Зокрема, це можуть бути залишки синього кита, який зараз рідко зустрічається біля берегів Антарктиди.
Полярники обіцяють розповісти «розгадку таємниці спочилого велетня», коли підтвердять одну з гіпотез.
- 9 квітня українські полярники на станції «Академік Вернадський» отримали безлімітний інтернет після установки антени.
- Вже 11 квітня полярники провели віртуальну екскурсію. Озонометристка станції показала умови, в яких живуть полярники, робочі кабінети, лабораторії, техніку, спорядження, кімнату для відпочинку, знаменитий бар «Фарадей», а також краєвиди з вікон станції.