На станції «Академік Вернадський» українські полярники вивчають загадковий скелет кита. Поки у них дві версії

Українські полярники антарктичної станції «Академік Вернадський» відібрали зразки скелета і тканин кита, останки якого «памʼятають ще зимівники першої експедиції (1996—97 роки)». Вони хочуть зʼясувати причину смерті «загадкового» кита і його вік.

Про це передає Національний антарктичний науковий центр.

Біологи відібрали зразки мʼяких тканин, щоб провести радіовуглецевий аналіз. Він дозволить встановити вік тварини, а аналіз білків — вид.

Поки ж у дослідників є дві гіпотези:

це скелет викопного виду кита, який помер дуже давно і був похований під льодовиком;

залишки нові і могли належати жертві китобоїв, які активно вели промисел у цьому районі в першій половині ХХ століття. Зокрема, це можуть бути залишки синього кита, який зараз рідко зустрічається біля берегів Антарктиди.

Полярники обіцяють розповісти «розгадку таємниці спочилого велетня», коли підтвердять одну з гіпотез.