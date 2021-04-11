Українські полярники провели віртуальну екскурсію на станції «Вернадський»

Полярники української антарктичної станції «Академік Вернадський» провели першу онлайн-екскурсію в реальному часі завдяки нещодавно встановленому безлімітному інтернету.

Пряме включення вели в Facebook.

Озонометристка станції Анна Соїна показала умови, в яких живуть полярники, робочі кабінети, лабораторії, техніку, спорядження, кімнату для відпочинку, знаменитий бар «Фарадей», а також краєвиди з вікон станції. Зокрема, вона продемонструвала багато фотографій та автографи відомих людей, які у різний час побували на станції. Наприклад, станцію колись відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.

Соїна також розповіла, що зараз на материку осінь. Сонце в Антарктиді встає о 08:40—08:50 ранку.

На станції нині перебувають 33 полярники, з яких 5 жінок.