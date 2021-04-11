Украинские полярники провели виртуальную экскурсию на станции «Вернадский»

Полярники украинской антарктической станции «Академик Вернадский» провели первую онлайн-экскурсию в реальном времени благодаря недавно установленному безлимитному интернету.
Прямое включение велось в Facebook.
Озонометрист станции Анна Соина показала условия, в которых живут полярники, рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, комнату для отдыха, знаменитый бар «Фарадей», а также виды из окон станции. В частности, она продемонстрировала множество фотографий и автографы известных людей, которые в разное время побывали на станции. Например, станцию когда-то посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.
Соина также рассказала, что сейчас на материке осень. Солнце в Антарктиде встает в 08:40—08:50 утра.
На станции сейчас находятся 33 полярника, из которых 5 женщин.
- 25 марта на станцию «Вернадский» отправилась 26-я экспедиция, которая проведет в Антарктиде около 13 месяцев. Всего в экспедиции 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и системный администратор.