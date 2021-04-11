Украинские полярники провели виртуальную экскурсию на станции «Вернадский»

Полярники украинской антарктической станции «Академик Вернадский» провели первую онлайн-экскурсию в реальном времени благодаря недавно установленному безлимитному интернету.

Прямое включение велось в Facebook.

Озонометрист станции Анна Соина показала условия, в которых живут полярники, рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, комнату для отдыха, знаменитый бар «Фарадей», а также виды из окон станции. В частности, она продемонстрировала множество фотографий и автографы известных людей, которые в разное время побывали на станции. Например, станцию ​​когда-то посещали американский миллиардер Билл Гейтс и британская принцесса Анна.

Соина также рассказала, что сейчас на материке осень. Солнце в Антарктиде встает в 08:40—08:50 утра.

На станции сейчас находятся 33 полярника, из которых 5 женщин.