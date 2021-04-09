На антарктической станции «Вернадский» заработал безлимитный интернет

Украинские полярники на станции «Академик Вернадский» получили безлимитный интернет. Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил в Facebook .

До этого общий объем трафика в месяц был 30 гигабайт. А три года назад у полярников вообще не было нормальной связи с миром: только раз в неделю можно было отправлять и получать текстовые сообщения. Теперь же у участников экспедиций будет неограниченная связь с «большой землей».

Оборудование также повысило скорость подключения к интернету и увеличило скорость передачи данных в сеть в 8 раз: с 500 kb/s до 4 Mb/s.

Антенну и весь комплекс оборудования полярникам подарила украинская IТ-компания MacPaw. Стоимость — около $30 тысяч.