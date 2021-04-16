Станції «Вернадський» дісталася 26-а українська експедиція. Її зустрічали зимівники і сезонний загін

Полярників радісно зустрічали 25-я команда зимівників і сезонний загін вчених і ремонтників, які працювали над модернізацією станції (встановили новий кран, замінили опалювальні котли і підключили антени).

На арктичну станцію «Академік Вернадський» прибула 26-а українська експедиція, яка проведе в Антарктиді близько 13 місяців .

26-й експедиції довелося подолати кілька континентів і карантинні обмеження на пересадці в Чилі. В дорозі вона була близько 24 днів.

Зараз полярники зайняті розвантаженням продуктів, перекачуванням палива в бак на весь рік, а також прийомом всіх справ від 25-ї експедиції. Зараз на материку закінчується осінь і полярникам важливо закінчити всі роботи максимально оперативно до настання зими.

Ця експедиція стала наймолодшою з усіх попередніх. Очолив її один з найдосвідченіших українських полярників — учений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Загалом в експедиції 12 учасників: 7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік і системний адміністратор.

Учені продовжать глобальний моніторинг грозової активності в атмосфері, вивчення будови льодовиків за допомогою георадара і дослідження міграцій китів. Крім цього, буде розпочато низку нових досліджень. За допомогою метеорадару вивчатимуть формування хмар та опадів. За допомогою гідрофонів біологи будуть вивчати «мову» китів і їхні «діалекти».