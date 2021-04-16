На станцию «Вернадский» добралась 26-я украинская экспедиция. Ее встречали зимовщики и сезонный отряд

Полярников радостно встречали 25-я команда зимовщиков и сезонный отряд ученых и ремонтников, которые работали над модернизацией станции (установили новый кран, заменили отопительные котлы и подключили антенны).

На арктическую станцию «Академик Вернадский» прибыла 26-я украинская экспедиция, которая проведет в Антарктиде около 13 месяцев .

26-й экспедиции пришлось преодолеть несколько континентов и карантинные ограничения на пересадке в Чили. В дороге она была около 24 дней.

Сейчас полярники заняты разгрузкой продуктов, перекачкой горючего в бак на весь год, а также приемом всех дел от 25-й экспедиции. Сейчас на материке заканчивается осень и полярникам важно закончить все работы максимально оперативно до наступления зимы.

Эта экспедиция стала самой молодой из всех предыдущих. Возглавил ее один из самых опытных украинских полярников — ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Всего в экспедиции 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и системный администратор.

Ученые продолжат глобальный мониторинг грозовой активности в атмосфере, изучение строения ледников с помощью георадара и исследования миграций китов. Кроме этого, начнут ряд новых исследований. С помощью метеорадара будут изучать формирование облаков и осадков. С помощью гидрофонов биологи будут изучать «язык» китов и их «диалекты».