На станцию «Вернадский» добралась 26-я украинская экспедиция. Ее встречали зимовщики и сезонный отряд

На арктическую станцию «Академик Вернадский» прибыла 26-я украинская экспедиция, которая проведет в Антарктиде около 13 месяцев.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Полярников радостно встречали 25-я команда зимовщиков и сезонный отряд ученых и ремонтников, которые работали над модернизацией станции (установили новый кран, заменили отопительные котлы и подключили антенны).
26-й экспедиции пришлось преодолеть несколько континентов и карантинные ограничения на пересадке в Чили. В дороге она была около 24 дней.
Сейчас полярники заняты разгрузкой продуктов, перекачкой горючего в бак на весь год, а также приемом всех дел от 25-й экспедиции. Сейчас на материке заканчивается осень и полярникам важно закончить все работы максимально оперативно до наступления зимы.
Эта экспедиция стала самой молодой из всех предыдущих. Возглавил ее один из самых опытных украинских полярников — ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Всего в экспедиции 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и системный администратор.
Ученые продолжат глобальный мониторинг грозовой активности в атмосфере, изучение строения ледников с помощью георадара и исследования миграций китов. Кроме этого, начнут ряд новых исследований. С помощью метеорадара будут изучать формирование облаков и осадков. С помощью гидрофонов биологи будут изучать «язык» китов и их «диалекты».
- 9 апреля украинские полярники на станции «Академик Вернадский» получили безлимитный интернет после установки антенны.
- Уже 11 апреля полярники провели виртуальную экскурсию. Озонометрист станции показала условия, в которых живут полярники, рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, комнату для отдыха, знаменитый бар «Фарадей», а также виды из окон станции.