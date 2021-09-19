Ученые установили возраст скелета кита возле станции «Академик Вернадский»

Ученые установили возраст и вид скелета кита, который лежит возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Возраст останков — 1 350 лет (плюс-минус 30 лет), а принадлежат они синему киту — самому большому животному в мире.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Украинские полярники взяли образцы кита в мае. Тогда они сообщали, что хотят проверить, погиб ли кит от рук китобоев в первой половине ХХ века, или это останки ископаемого вида, который умер очень давно и был похоронен под ледником. Теперь же радиоуглеродный анализ дал ответ.

«Это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира», — сообщили в центре.

Указано, что это очень значимое открытие, поскольку в мире в музеях всего несколько десятков скелетов синих китов и большинство из них не принадлежат антарктическому подвиду. Образец возле станции полярников сохранился в хорошем состоянии.

Ученым важно понять, какими были эти киты до вторжения человека в их жизнь.

Следующие исследования остатков будут включать генетический анализ. Он позволит получить новые сведения об эволюции синих китов и информацию об уничтоженных человеком древних стадах.