Грози та шквали залишили без світла 71 населений пункт

В Україні внаслідок негоди без електроенергії залишився 71 населений пункт у двох областях.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Львівській області світла немає у 65 містах та селах, а у Чернігівській — в шести.

Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок.

Цієї ночі в більшості західних і північних областей були дощі, які, власне, і завдали шкоди електромережам.