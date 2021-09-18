Грозы и шквалы оставили без света 71 населенный пункт

В Украине вследствие непогоды без электроэнергии остался 71 населенный пункт в двух областях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области света нет в 65 городах и селах, а в Черниговской — в шести.

Бригады облэнерго работают над устранением неполадок.

Этой ночью в большинстве западных и северных областей были дожди, которые, собственно, и нанесли ущерб электросетям.