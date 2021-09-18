Другу добу поспіль в Україні фіксують понад шість тисяч нових хворих на COVID-19

Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили 2 344 398 випадків COVID-19. З них 54 829 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 230 306 — одужали.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), Одеській (399) областях, а також у місті Києві (416).

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 719 людей, передає пресслужба МОЗ .

В Україні за добу зафіксували 6 234 нових випадки COVID-19 . Також 1 763 пацієнти одужали, а 79 — померли від ускладнень хвороби.

Водночас, за добу медики вакцинували 132 559 людей — одну дозу отримали 78 269 українців, а повністю імунізовані — 54 290.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 114 061 людина.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.