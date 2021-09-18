Другу добу поспіль в Україні фіксують понад шість тисяч нових хворих на COVID-19

В Україні за добу зафіксували 6 234 нових випадки COVID-19. Також 1 763 пацієнти одужали, а 79 — померли від ускладнень хвороби.
Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 719 людей, передає пресслужба МОЗ.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), Одеській (399) областях, а також у місті Києві (416).
Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили 2 344 398 випадків COVID-19. З них 54 829 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 230 306 — одужали.
Водночас, за добу медики вакцинували 132 559 людей — одну дозу отримали 78 269 українців, а повністю імунізовані — 54 290.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 114 061 людина.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.