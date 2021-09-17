Україна закупила обладнання для діагностики мутованих штамів коронавірусу. Раніше зразки відправляли у лабораторії ВООЗ

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України з’явилося обладнання для виявлення нових штамів зразків SARS-CoV-2 серед українських пацієнтів.

Потужність секвенатора — 400 зразків на місяць, інформує пресслужба МОЗ.

«Переконаний, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування — це питання національної безпеки. Нарешті ми його маємо. Тепер ми оперативно зможемо реагувати на біологічні загрози чітко встановлюючи джерело. До цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій ВООЗ, що займало певний час», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Також для лабораторних центрів у кожній області закупили: