Украина закупила оборудование для диагностики мутировавших штаммов коронавируса. Ранее образцы отправляли в лаборатории ВОЗ

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины появилось оборудование для выявления новых штаммов образцов SARS-CoV-2 среди украинских пациентов.

Мощность секвенаторов — 400 образцов в месяц, информирует пресс-служба Минздрава.

«Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование — это вопрос национальной безопасности. Теперь мы его имеем. Мы сможем оперативно реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого момента Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало определенное время», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также для лабораторных центров в каждой области закупили: