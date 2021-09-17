У Росії запустили виробництво вакцини від коронавірусу AstraZeneca на експорт

Російська фармакологічна компанія «Р-Фарм» запустила в місті Пущино (Московська область) виробництво вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправлятимуть на експорт.

Про це повідомляють ВВС і «РБК» з посиланням на гендиректора компанії та заступника міністра промисловості і торгівлі РФ.

Виробництво заточене виключно під експортні контракти через те, що нібито AstraZeneca не встигає з виконанням своїх контрактів. На російський ринок вакцина не виходитимуть, оскільки «попит на вакцини всередині Росії задовольняється власними продуктами». ВВС зазначає, що в РФ порівняно невисокий попит на вакцинацію, тому російських вакцин власного виробництва для її ринку дійсно вистачає.

Про плани виробництва AstraZeneca в Росії було відомо з липня 2020 року. Генеральний директор «Р-Фарм» Василь Ігнатьєв говорив, що вакцини за ліцензією британської фармацевтичної компанії AstraZeneca і Оксфордського університету йтимуть під назвою «Р-Кові».