AstraZeneca і Євросоюз домовилися щодо постачання вакцин проти коронавірусу

Європейський Союз і компанія AstraZeneca досягли угоди в конфлікті щодо постачання вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 3 вересня.

«AstraZeneca зобовʼязується доставити 60 мільйонів доз вакцини до кінця третього кварталу 2021 року, 75 мільйонів — до кінця четвертого кварталу, і 65 мільйонів — до кінця першого кварталу 2022 року», — йдеться в повідомленні.