AstraZeneca і Євросоюз домовилися щодо постачання вакцин проти коронавірусу

Європейський Союз і компанія AstraZeneca досягли угоди в конфлікті щодо постачання вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі компанії 3 вересня.
«AstraZeneca зобовʼязується доставити 60 мільйонів доз вакцини до кінця третього кварталу 2021 року, 75 мільйонів — до кінця четвертого кварталу, і 65 мільйонів — до кінця першого кварталу 2022 року», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що країни-члени ЄС отримають регулярні графіки поставок, а в разі будь-яких затримок застосовуватимуться знижки.
- У лютому італійський громадський мовник RAI опублікував контракт, який Єврокомісія уклала з компанією AstraZeneca на постачання її вакцини від коронавірусу. Сума угоди становила €870 мільйонів.
- AstraZeneca зобовʼязалася докладати усіх зусиль, аби доставити блоку 180 мільйонів доз вакцини у другому кварталі цього року. Однак у заяві від 12 березня AstraZeneca заявила, що буде докладати зусиль, аби доставити тільки одну третину від цього.
- ЄС подав проти компанії два позови. Перший був через порушення контракту після низки затримок, у другому позові ЄС хотів через суд отримати 90 мільйонів доз препарату, які недоотримав за контрактом.