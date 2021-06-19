ЄС проти AstraZeneca: суд зобовʼязав компанію поставити до блоку ще 50 мільйонів доз

Суд першої інстанції у Брюсселі зобовʼязав фармконцерн AstraZeneca до кінця вересня поставити в Євросоюз 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Концерн також повинен дотримуватися встановленого плану поставок, інакше буде штраф.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, до 26 липня AstraZeneca повинна поставити 15 мільйонів доз вакцини, до 23 серпня — 20 мільйонів доз і до 27 вересня — 15 мільйонів доз. У разі затримок буде стягуватися штраф у розмірі €10 за кожну дозу. Суд відхилив інші вимоги Єврокомісії — наприклад, щодо виключних прав або переваг в поставках перед усіма іншими, хто також замовив цю вакцину.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення суду зміцнює позицію ЄС. У свою чергу, в AstraZeneca також привітали рішення суду.

Наступне судове засідання у цій справі пройде у вересні. Тоді почнуться слухання справи по суті.

Зазначимо, що у ЄС був контракт з компанією AstraZeneca, за яким вона зобовʼязалася докладати усіх зусиль, аби доставити блоку 180 мільйонів доз вакцини у другому кварталі цього року. Це в цілому становитиме 300 мільйонів доз у період з грудня 2020 року до червня 2021 року. Однак у заяві від 12 березня AstraZeneca заявила, що буде докладати зусиль, аби доставити тільки одну третину від цього.

Через це ЄС подав проти компанії два позови. Перший був через порушення контракту після ряду затримок, у другому позові ЄС хотів через суд отримати 90 мільйонів доз препарату, які недоотримав за контрактом.