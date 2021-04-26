Європейський Союз подав позов проти AstraZeneca через затримки постачання вакцини. У компанії «шкодують»

Європейська комісія заявила у понеділок, 26 квітня, що подала в суд на фармацевтичну компанію AstraZeneca за порушення контракту після ряду затримок з постачанням вакцини від COVID-19. Про це на пресконференції заявив представник комісії, цитує Deutsche Welle.

Судовий процес почали у пʼятницю, 23 квітня. Його підтримали всі 27 країн-членів блоку.

«Деякі умови контракту не були дотримані, і компанія не змогла розробити надійну стратегію для забезпечення своєчасної доставки доз», — пояснив представник.