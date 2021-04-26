Европейский Союз подал иск против AstraZeneca из-за задержек поставки вакцины. В компании «жалеют»

Европейская комиссия заявила в понедельник, 26 апреля, что подала в суд на фармацевтическую компанию AstraZeneca за нарушение контракта после ряда задержек с поставками вакцины от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил представитель комиссии, цитирует Deutsche Welle.

Судебный процесс начали в пятницу, 23 апреля. Его поддержали все 27 стран-членов блока.

«Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки доз», — пояснил представитель.