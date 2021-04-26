Европейский Союз подал иск против AstraZeneca из-за задержек поставки вакцины. В компании «жалеют»

Европейская комиссия заявила в понедельник, 26 апреля, что подала в суд на фармацевтическую компанию AstraZeneca за нарушение контракта после ряда задержек с поставками вакцины от COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил представитель комиссии, цитирует Deutsche Welle.
Судебный процесс начали в пятницу, 23 апреля. Его поддержали все 27 стран-членов блока.
«Некоторые условия контракта не были соблюдены, и компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной доставки доз», — пояснил представитель.
Отметим, что у ЕС был контракт с компанией AstraZeneca, по которому она обязывалась прилагать все усилия, чтобы доставить блоку 180 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года. Это в целом составит 300 миллионов доз в период с декабря 2020 по июнь 2021 года. Однако в заявлении от 12 марта AstraZeneca заявила, что будет прилагать усилия, чтобы доставить только одну треть от этого. Сейчас же ЕС пытается компенсировать дефицит поставок, заказывая больше у других производителей. Например, сделав дозаказ 100 миллионов доз Pfizer.
Позже компания в своем заявлении отметила, что «сожалеет» из-за решения ЕС начать судебную тяжбу.
«Мы считаем, что любой судебное разбирательство лишено оснований, и мы приветствуем возможность решить как можно быстрее данные разногласия», — подчеркнули в компании.
AstraZeneca отметила, что в соответствии со своими прогнозами, к концу апреля она поставит почти 50 млн доз вакцины в европейские страны. Более того, компания заверила, что полностью придерживалась соглашения о предварительной закупке, которое заключила с Еврокомиссией.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другую информацию для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса.