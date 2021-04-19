ЕС получит дополнительно 100 млн доз вакцины Pfizer. Всего — 600 млн

Производители вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в 2021 году поставят в 27 стран Европейского Союза дополнительно 100 миллионов доз препарата.

Об этом говорится на сайте компании.

Еврокомиссия воспользовалась возможностью купить дополнительно 100 миллионов доз в рамках расширенного Соглашения о предварительных закупках, подписанного 17 февраля 2021. Таким образом, общее количество доз Pfizer, которые получит ЕС, составит 600 миллионов. Это позволит привить две трети населения блока.