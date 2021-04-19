ЕС получит дополнительно 100 млн доз вакцины Pfizer. Всего — 600 млн

Производители вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в 2021 году поставят в 27 стран Европейского Союза дополнительно 100 миллионов доз препарата.
Об этом говорится на сайте компании.
Еврокомиссия воспользовалась возможностью купить дополнительно 100 миллионов доз в рамках расширенного Соглашения о предварительных закупках, подписанного 17 февраля 2021. Таким образом, общее количество доз Pfizer, которые получит ЕС, составит 600 миллионов. Это позволит привить две трети населения блока.
«На сегодня мы выполнили все наши обязательства по поставкам перед ЕС и планируем поставить 250 миллионов доз в Европейский Союз во втором квартале, что в четыре раза больше согласованного количества в первом квартале», — сказал Альберт Бурла, главный исполнительный директор Pfizer.
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