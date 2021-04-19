ЄС отримає додатково 100 млн доз вакцини Pfizer. Загалом — 600 млн

Виробники вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech у 2021 році поставлять у 27 країн Європейського Союзу додатково 100 мільйонів доз препарату.

Про це йдеться на сайті компанії.

Єврокомісія скористалась можливістю додатково придбати 100 мільйонів доз у рамках розширеної Угоди про попередні закупівлі, яку підписали 17 лютого 2021 року. Отже, загальна кількість доз Pfizer, які отримає ЄС, становитиме 600 мільйонів. Це дозволить прищепити дві третини населення блоку.