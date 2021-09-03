AstraZeneca и Евросоюз договорились о поставках вакцин против коронавируса

Европейский Союз и компания AstraZeneca достигли соглашения в конфликте по поставкам вакцины против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании 3 сентября.

«AstraZeneca обязуется доставить 60 миллионов доз вакцины до конца третьего квартала 2021 года, 75 миллионов — до конца четвертого квартала, и 65 миллионов — до конца первого квартала 2022 года», — говорится в сообщении.