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Европейский Союз второй раз подал в суд на AstraZeneca

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Европейский Союз второй раз подал в суд на AstraZeneca

Cheshire East Council / Flickr

Во вторник, 11 мая, Европейский союз подал новый иск против производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca. ЕС хочет через суд получить 90 миллионов доз, которых недополучил по контракту.

Об этом сообщает Reuters.

В качестве частичной и немедленной компенсации за задержки вакцины ЕС хочет, чтобы компания доставила 90 миллионов доз во втором квартале. В Евросоюзе напомнили, что в первом квартале от фармацевтической фирмы из ожидавшихся 120 миллионов доз получили только 30.

Это уже второй судебный иск ЕС против AstraZeneca. Первый подали 23 апреля из-за задержки с поставками вакцины. Компания назвала первый судебный иск ЕС необоснованным, заявив, что выполнила условия контракта. Юрист компании 11 мая заявил, что в новом иске нет необходимости, поскольку судебная волокита уже идет.

Напомним, что Европейский Союз предварительно отказался продлевать соглашение на поставку вакцины с компанией AstraZeneca. Но это не навсегда — соглашение могут продлить. Отмечается, что препарат является «очень хорошей вакциной».

У ЕС был контракт с AstraZeneca, по которому она обязалась доставить блоку 180 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года. Это в целом составит 300 миллионов доз в период с декабря 2020 по июнь 2021 года. Однако в заявлении от 12 марта AstraZeneca заявила, что будет прилагать усилия, чтобы доставить только одну треть от этого. О проблемах с поставками компания предупреждала еще в январе. Сейчас же ЕС пытается компенсировать дефицит поставок, заказывая больше доз у других производителей.

  • В феврале итальянский общественный вещатель RAI опубликовал контракт, который Еврокомиссия заключила с компанией AstraZeneca на поставку ее вакцины от коронавируса. По соглашению AstraZeneca до июня не будет получать прибыль от распространения вакцины. В целом сумма сделки составляет €870 миллионов.