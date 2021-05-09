ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

Европейский Союз предварительно отказался продлевать соглашение на поставку вакцины против коронавируса, заключенного с фармацевтической компанией AstraZeneca.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в комментарии France Inter.

«Мы не будем обновлять заказ [в период] после июня», — уточнил он. Еврокомиссар отметил, что Европа «не закроет двери» для AstraZeneca, не исключив, что соглашение могут продолжить позже.

Бретон также подчеркнул, что препарат этой компании является «очень хорошей вакциной».

Напомним, 23 апреля Европейская комиссия подала в суд на компанию AstraZeneca за нарушение контракта после ряда задержек с поставками вакцины. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пригрозила компании запретом на экспорт.

В ЕС был контракт с AstraZeneca, по которому она обязывался доставить блоку 180 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года. Это в целом составит 300 миллионов доз в период с декабря 2020 по июнь 2021 года. Однако в заявлении от 12 марта AstraZeneca заявила, что будет прилагать усилия, чтобы доставить только одну треть от этого. О проблемах с поставками компания предупреждала еще в январе. Сейчас же ЕС пытается компенсировать дефицит поставок, заказывая больше у других производителей.