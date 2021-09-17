В России запустили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на экспорт

Российская фармкомпания «Р-Фарм» запустила в городе Пущино (Московская область) производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую будут отправлять на экспорт.

Об этом сообщают ВВС и «РБК» со ссылкой на гендиректора компании и заместителя министра промышленности и торговли РФ.

Производство заточено исключительно под экспортные контракты из-за того, что якобы AstraZeneca не успевает с выполнением своих контрактов. На российский рынок вакцина не будет выходить, так как «спрос на вакцины внутри России удовлетворяется собственными продуктами». ВВС отмечает, что в РФ сравнительно невысокий спрос на вакцинацию, поэтому российских вакцин собственного производства для ее рынка действительно хватает.

О планах производства AstraZeneca в России было известно с июля 2020 года. Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев говорил, что вакцины по лицензии британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета будут идти под названием «Р-Кови».