В России запустили производство вакцины от коронавируса AstraZeneca на экспорт

Российская фармкомпания «Р-Фарм» запустила в городе Пущино (Московская область) производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую будут отправлять на экспорт.
Об этом сообщают ВВС и «РБК» со ссылкой на гендиректора компании и заместителя министра промышленности и торговли РФ.
Производство заточено исключительно под экспортные контракты из-за того, что якобы AstraZeneca не успевает с выполнением своих контрактов. На российский рынок вакцина не будет выходить, так как «спрос на вакцины внутри России удовлетворяется собственными продуктами». ВВС отмечает, что в РФ сравнительно невысокий спрос на вакцинацию, поэтому российских вакцин собственного производства для ее рынка действительно хватает.
О планах производства AstraZeneca в России было известно с июля 2020 года. Генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев говорил, что вакцины по лицензии британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета будут идти под названием «Р-Кови».
- Ранее AstraZeneca обязалась прилагать все усилия, чтобы доставить ЕС 180 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года. Однако в заявлении от 12 марта AstraZeneca заявила, что будет прилагать усилия, чтобы доставить только одну треть от этого.
- ЕС вскоре подал против компании два иска. Первый был о нарушении контракта после ряда задержек, во второй о получении 90 млн доз, которые недополучил по контракту. В июле суд Брюсселя обязал AstraZeneca до конца сентября поставить в Евросоюз 50 млн доз.
- В сентябре AstraZeneca и Евросоюз договорились о поставках.