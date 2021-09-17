Міністр оборони Нідерландів подала у відставку через провал евакуації з Афганістану

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд подала у відставку після винесення їй вотуму недовіри через провал евакуації своїх громадян з Афганістану, столицю якого у серпні захопили бійці руху «Талібан».

Про це повідомляє NOS.

Рішення про відставку міністра було прийнято на екстреному зʼїзді партії «Християнсько-демократичний заклик» (CDA), членом якої вона є. Сама Бейлевелд була здивована вотумом, але заявила, що тепер не може належним чином виконувати свої обовʼязки.

«Моє перебування [на посаді] підлягає обговоренню, тому я більше не можу виконувати свою роботу належним чином», — сказала вона.