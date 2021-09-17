Міністр оборони Нідерландів подала у відставку через провал евакуації з Афганістану

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд подала у відставку після винесення їй вотуму недовіри через провал евакуації своїх громадян з Афганістану, столицю якого у серпні захопили бійці руху «Талібан».
Про це повідомляє NOS.
Рішення про відставку міністра було прийнято на екстреному зʼїзді партії «Християнсько-демократичний заклик» (CDA), членом якої вона є. Сама Бейлевелд була здивована вотумом, але заявила, що тепер не може належним чином виконувати свої обовʼязки.
«Моє перебування [на посаді] підлягає обговоренню, тому я більше не можу виконувати свою роботу належним чином», — сказала вона.
За даними Reuters, за останні два тижні серпня нідерландські військові літаки перевезли близько 2 100 людей з Афганістану в сусідні країни, і майже 1 700 з них летіли у Нідерланди, як у кінцевий пункт призначення. Однак сотні нідерландських громадян, багато з яких мають афганське походження, не змогли дістатися до аеропорту, щоб їх відвезли у безпечне місце.
- Бейлевелд стала другим членом уряду, який пішов у відставку через евакуації людей з Кабулу. 17 вересня у відставку подала голова МЗС Нідерландів.
- 15 вересня у Великій Британії також на тлі ситуації в Афганістані змінився глава МЗС. Відтепер Домінік Рааб обійматиме посаду віцепремʼєра та міністра юстиції. Британське МЗС очолила 46-річна Елізабет Трасс, яка до цього очолювала Міністерство зовнішньої торгівлі. Рааба критикували за те, що в розпал кризи з евакуацією з Афганістану він відпочивав у Греції.