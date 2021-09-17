Министр обороны Нидерландов подала в отставку из-за провала эвакуации из Афганистана

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд подала в отставку после вынесения ей вотума недоверия из-за эвакуации провала своих граждан из Афганистана, столицу которого в августе захватили бойцы движения «Талибан».

Об этом сообщает NOS.

Решение об отставке министра было принято на экстренном съезде партии «Христианско-демократический призыв» (CDA), членом которой она является. Сама Бейлевелд была удивлена вотумом, но заявила, что теперь не может должным образом выполнять свои обязанности.

«Мое пребывание [на посту] подлежит обсуждению, поэтому я больше не могу выполнять свою работу должным образом», — сказала она.