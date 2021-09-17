Глава МИД Нидерландов подала в отставку из-за «нерешительных действий» по эвакуации людей из Афганистана

Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг объявила о своей отставке после того, как большинство в парламенте заявило, что она неправильно справилась с кризисом эвакуации из Афганистана.

Об этом говорится в заявлении нидерландской социал-либеральной партия D66, которую Кааг возглавляет.

В нидерландском парламенте прошли дебаты о кризисе в Афганистане и усилиям по эвакуации. Там заявили, что Кабинет министров действовал безответственно.

«Такие ходатайства не требуют немедленной отставки, это было решением самой Сигрид Кааг», — сказал CNN пресс-секретарь МИД.

В заявлении Кааг написала, что решение об отставке она приняла сама, заявив, что не может оставаться на своем посту. При этом она, как и раньше, будет возглавлять леволиберальную партию D66.

«Парламент считает, что правительство действовало безответственно. Хотя я поддерживаю наши усилия, как министр, несущий полную ответственность, я не могу не согласиться с последствиями этого вывода. В моем понимании демократии и культуры нашего правительства министр должен уйти в отставку, когда его политика не получила одобрения», — сказала Кааг.