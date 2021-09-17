Глава МЗС Нідерландів подала у відставку через «нерішучі дії» щодо евакуації людей з Афганістану

Міністр закордонних справ Нідерландів Сігрід Кааг оголосила про свою відставку після того, як більшість у парламенті заявила, що вона погано впоралася з кризою евакуації з Афганістану.

Про це йдеться у заяві нідерландської соціал-ліберальної партії D66, яку Кааг очолює.

У нідерландському парламенті пройшли дебати про кризу в Афганістані та зусилля щодо евакуації. Там заявили, що Кабінет міністрів діяв безвідповідально.

«Такі клопотання не вимагають негайної відставки, це було рішення самої Сігрід Кааг», — сказав CNN прессекретар МЗС.

У заяві Кааг написала, що рішення про відставку вона ухвалила сама, заявивши, що не може залишатися на своїй посаді. При цьому вона, як і раніше, очолюватиме ліволіберальну партію D66.

«Парламент вважає, що уряд діяв безвідповідально. Хоча я підтримую наші зусилля, як міністр, який несе повну відповідальність, я не можу не погодитися з наслідками цього висновку. У моєму розумінні демократії і культури нашого уряду міністр повинен піти у відставку, коли його політика не отримала схвалення», — сказала Кааг.