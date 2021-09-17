З України до Грузії екстрадували ексначальника департаменту військової поліції часів Саакашвілі

У Тбілісі з Києва спеціальним рейсом екстрадували колишнього начальника департаменту військової поліції Грузії Мегіса Кардаву, який займав посаду за президентства Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляють «Ехо Кавказу» і телеканал Imedi.

У Грузії Кардаву звинувачують по 15 кримінальним справам, по 9 з яких він заочно засуджений. По прибуттю його відправлять до пенітенціарної установи № 12 в місті Руставі.

Про затримання Кардави в Україні стало відомо в листопаді 2017 року. З тих пір почався розгляд справи про його екстрадицію до Грузії, а сам Кардава перебував під домашнім арештом.

У вересні 2021 року Кардава заявив, що прискорена його екстрадиції це «акт політичної угоди між сторонами». Він вважав, що його видадуть Грузії в обмін на звільнення двох українських моряків, засуджених у Батумі за порушення державного кордону. Їх помилували указом президента.