Из Украины в Грузию экстрадирован экс-начальник департамента военной полиции времен Саакашвили

В Тбилиси из Киева специальным рейсом экстрадировали бывшего начальника департамента военной полиции Грузии Мегиса Кардаву, который занимал должность при президентстве Михеила Саакашвили.
Об этом сообщают «Эхо Кавказа» и телеканал Imedi.
В Грузии Кардаву обвиняют по 15 уголовным делам, по 9 из которых он заочно осужден. По прибытию его отправят в пенитенциарное учреждение № 12 в городе Рустави.
О задержании Кардавы в Украине стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела о его экстрадиции в Грузию, а сам Кардава находился под домашним арестом.
В сентябре 2021 года Кардава заявил, что ускорение его экстрадиции это «акт политического соглашения между сторонами». Он полагал, что его выдадут Грузии в обмен на освобождение двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловали указом президента.
- Кардаву после смены власти в Грузии в 2012 году обвинили в ряде преступлений, среди которых пытки, насильственные действия сексуального характера, растраты и другое. Позднее ему заочно вынесли несколько приговоров, среди которых 9 лет за насильственные действия сексуального характера.
- 14 июля 2021 года Батумский городской суд в Грузии приговорил к 4 годам лишения свободы украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко по делу о незаконном пересечении границы. Украинская сторона сразу заявила, что считает решение суда несправедливым и не соответствующим духу дружбы и партнерства между странами. 19 июля их выпустили из тюрьмы, а 30 июля они вернулись в Украину.