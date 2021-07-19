Грузия выпустила из тюрьмы двух украинцев, которых приговорили к лишению свободы

Грузинские власти выпустили из тюрьмы двух украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко. Они получили приговор за незаконное пересечение границы.

Об этом в своем Twitter написал президент Владимир Зеленский.

«С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки», — сообщил он.

Зеленский отметил, что такое решение Грузии соответствует духу стратегического партнерства между странами.