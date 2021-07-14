У Грузії двох українців засудили до тюремного терміну. МЗС України просить змінити рішення

Батумський міський суд в Грузії дав 4 роки позбавлення волі українцям Юрію Хомичу і Володимиру Дьяченку у справі про незаконний перетин кордону. Їх затримали на яхті в минулому році.
Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, у звʼязку з цим в МЗС був викликаний тимчасовий повірений Грузії.
Українська сторона вважає рішення суду несправедливим і таким, що не відповідає духу дружби і партнерства між країнами.
«Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України», — заявили в міністерстві, зазначивши, що рішення буде оскаржене.
- У листопаді 2020 року грузинська прикордонники затримали яхту з двома громадянами України Володимиром Дьяченком та Юрієм Хомичом, а також громадянином Грузії Михайлом Батуриним. Яхта йшла до Туреччини уздовж берега Грузії. Усіх трьох звинуватили у незаконному перетині кордону і відправили до СІЗО.
- ЗМІ писали, що Батурин раніше працював в охороні колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.