У Грузії двох українців засудили до тюремного терміну. МЗС України просить змінити рішення

Батумський міський суд в Грузії дав 4 роки позбавлення волі українцям Юрію Хомичу і Володимиру Дьяченку у справі про незаконний перетин кордону. Їх затримали на яхті в минулому році.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, у звʼязку з цим в МЗС був викликаний тимчасовий повірений Грузії.

Українська сторона вважає рішення суду несправедливим і таким, що не відповідає духу дружби і партнерства між країнами.

«Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України», — заявили в міністерстві, зазначивши, що рішення буде оскаржене.