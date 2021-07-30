До України повернулись яхтсмени, яких помилували у Грузії

До України 30 липня повернулись яхтсмени Юрій Хомич та Володимир Дьяченко, яких Грузія 19 липня випустила з в’язниці за домовленостями президентів країн.

Про це посольство України в Грузії повідомило у Facebook.

Зазначимо, що яхтсменів затримали грузинські прикордонники у листопаді 2020 року. Вони затримали яхту з Дьяченком та Хомичем на борту, а також громадянином Грузії Михайлом Батуриним. Яхта йшла до Туреччини вздовж узбережжя Грузії. Усіх трьох звинуватили у незаконному перетині кордону і відправили до СІЗО. ЗМІ писали, що Батурин раніше працював в охороні колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

14 липня 2021 року Батумський міський суд у Грузії засудив українців до 4 років позбавлення волі. Тоді українська сторона одразу заявила, що вважає рішення суду несправедливим і таким, що не відповідає духу дружби і партнерства між країнами.