Молдова відмовила Україні в екстрадиції колишнього судді Чауса

Суд у Молдові не задовольнив прохання української прокуратури про екстрадицію колишнього судді Миколи Чауса, який з серпня 2021 року перебуває під домашнім арештом в Україні.

Про це повідомив адвокат судді Олександр Вишневий у коментарі «Українській правді».

Він зазначив, що ще не ознайомився з текстом рішення, але зазначив, що воно було «несподіваним і для захисту, і для обвинувачення».

«Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення», — додав він.

Водночас Національне антикорупційне бюро зазначило, що рішення Молдови не впливає на розслідування НАБУ за фактом одержання суддею неправомірної вигоди.

«Суддю розшукували та виявили на території України, затримали та обрали йому запобіжний захід — все згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України», — зазначили в бюро.