Апеляційна палата ВАКС залишила екссуддю Чауса під домашнім арештом

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого дому.