Молдова отказала Украине в экстрадиции бывшего судьи Чауса

Суд в Молдове не удовлетворил просьбу украинской прокуратуры об экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса, который с августа 2021 года находится под домашним арестом в Украине.

Об этом сообщил адвокат судьи Александр Вишневый в комментарии «Украинской правде».

Он отметил, что еще не ознакомился с текстом решение, но отметил, что оно было «неожиданным и для защиты, и для обвинения».

«Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение», — добавил он.

В то же время Национальное антикоррупционное бюро отметило, что решение Молдовы не влияет на расследование НАБУ по факту получения судьей неправомерной выгоды.

«Судью разыскивали и обнаружили на территории Украины, задержали и избрали ему меру пресечения — все согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины», — отметили в бюро.