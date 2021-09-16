На Тибетському плато знайшли сліди рук і ніг, яким 226 тисяч років. Їх залишили діти

Китайські вчені Університету Гуанчжоу встановили, що знайдені в 2018 році сліди рук і ніг в Кесанзі на Тибетському плато, які були залишені там 226 тисяч років тому, належать дітям.

Про це пише Daily Mail.

Команда вчених вважає, що сліди залишили двоє дітей у віці 7 і 12 років. При цьому сліди мають характерні риси творчості, через що вчені назвали їх своєрідним арт-обʼєктом.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Відбитки на вапняку біля затверділих гарячих джерел за оцінками вчених у 3—4 рази старші за інші наскельні зображення, знайдені у Франції, Індонезії та Іспанії. Дослідники вважають, що вони знайшли найстаріші з відомих творів мистецтва.

Який вид людей зробив ці відбитки, достеменно невідомо, але все вказує на вимерлу Денісовську людину, яка жила в той період на Тибетському плато і на території сучасного Алтайського краю Росії.