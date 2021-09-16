На Тибетском плато нашли следы рук и ног, которым 226 тысяч лет. Их оставили дети

Китайские ученые Университета Гуанчжоу установили, что найденные в 2018 году следы рук и ног в Кесанге на Тибетском плато, которые были оставлены там 226 тысяч лет назад, принадлежат детям.
Об этом пишет Daily Mail.
Команда ученых считает, что следы оставили двое детей в возрасте 7 и 12 лет. При этом следы имеют характерные черты творчества, из-за чего ученые назвали их своеобразным арт-объектом.
Отпечатки на известняке возле затвердевших горячих источников по оценкам ученых в 3—4 раза старше, чем другие наскальные изображения, найденные во Франции, Индонезии и Испании. Исследователи полагают, что они нашли самое старое из известных произведений искусства.
Какой вид людей сделал эти отпечатки, доподлинно неизвестно, но все указывает на вымершего Денисовского человека, который жил в тот период на Тибетском плато и на территориях современного Алтайского края России.
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