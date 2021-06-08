В Австралии открыли новый вид динозавров, который был крупнейшим на континенте

В Австралии ученые подтвердили открытие нового вида динозавров, чьи останки являются крупнейшими среди найденных на континенте. Установленный вид назвали австралотитан.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования.

Впервые кости австралотитана нашли в 2007 году на ферме, которой владели двое исследователей динозавров Робин и Стюарт Маккензи. Однако исследования костей длилось более десяти лет, из-за их хрупкости и габаритных размеров.

По мнению ученых, длина животного достигала 30 метров, что сопоставимо с баскетбольным полем. Поэтому австралотитанов зачислили в список 15 крупнейших динозавров в мире.