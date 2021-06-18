Исследователи нашли в Китае останки носорога, который был выше жирафа

В Китае в провинции Ганьсу исследователи обнаружили новый вид древнего гигантского носорога — одного из крупнейших млекопитающих, которые ходят по суше. Исследование опубликовали в научном журнале Communications Biology, которое цитирует BBC.

Вид называется Paraceratherium linxiaense, он жил около 26,5 миллиона лет назад, весил 21 тонну, что эквивалентно четырем большим африканским слонам. Животное было высотой до 7 метров, чтобы иметь возможность питаться листьями с деревьев, что делает животное выше жирафа (они чуть выше 6 метров). Также у носорога была длинная и гибкая шея, а на носу не было рогов.