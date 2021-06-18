Дослідники знайшли у Китаї рештки носорога, який був вищим за жирафа

У Китаї у провінції Ганьсу дослідники виявили новий вид стародавнього гігантського носорога — одного з найбільших ссавців, які ходять по суші. Дослідження опублікували у науковому журналі Communications Biology, яке цитує BBC.

Вид називається Paraceratherium linxiaense, він жив близько 26,5 мільйона років тому, важив 21 тонну, що еквівалентно чотирьом великим африканським слонам. Тварина була висотою до 7 метрів, аби мати змогу харчуватися листям із дерев, що робить тварину вищою за жирафу (вони дещо вищі 6 метрів). Також у носорога була довга та гнучка шия, а на носі не було рогів.