Ученые выяснили, что мамонты могли путешествовать «вокруг света». Исследуемый самец прошел 70 тысяч км

Ученые американского Университета Аляски в Фэрбенксе выяснили, что шерстистые мамонты, населявшие северные широты в плейстоцене, путешествовали на огромные расстояния, превышающие длину экватора Земли.

Об этом пишет ВВС.

Ученые проанализировали химический состав бивня самца, который жил 17 тысяч лет назад на территории современной Аляски. Оказалось, что за 28 лет своей жизни самец прошел 70 тысяч км. Если бы между материками не было океанов, он мог бы обойти земной шар.

Бивни мамонта напоминают древесные кольца, по которым можно прочитать историю жизни животного. Они нарастали слоями в течение всей жизни животного и собирали химические элементы тех мест, где бывало животное.