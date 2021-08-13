Учені зʼясували, що мамонти могли подорожувати «навколо світу». Досліджуваний самець пройшов 70 тисяч км

Учені американського Університету Аляски в Фербенксі зʼясували, що шерстисті мамонти, що населяли північні широти в плейстоцені, подорожували на величезні відстані, які перевищують довжину екватора Землі.

Про це пише ВВС.

Учені проаналізували хімічний склад бивня самця, який жив 17 тисяч років тому на території сучасної Аляски. Виявилося, що за 28 років свого життя самець пройшов 70 тисяч км. Якби між материками не було океанів, він міг би обійти земну кулю.

Бивні мамонта нагадують деревні кільця, за якими можна прочитати історію життя тварини. Вони наростали шарами протягом усього життя тварини і збирали хімічні елементи тих місць, де бувала тварина.