Слідком Росії порушив справу про підготовку масових заворушень на виборах

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про схиляння до масових заворушень під час виборів до Державної думи та інших органів влади на місцях, які почнуться в пʼятницю.

Про це повідомила пресслужба СКР.

«Встановлено, що група осіб у складі не менше 11 учасників із семи субʼєктів Росії створили мережу Telegram-каналів, в яких розміщували публікації та вели агітаційну діяльність, спрямовану на організацію масових заворушень на території Російської Федерації у дні єдиного голосування з 17 до 20 вересня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Головне слідче управління СКР порушило кримінальну справу стосовно громадянина Дмитра Чебанова «та інших осіб» за ч. 1. 1 ст. 212 КК РФ (схиляння і залучення в організацію і участь у масових заворушеннях).

«Русская служба Би-би-си» повідомляє, що Чебанов — засновник Telegram-каналу «Что делать». Востаннє його прізвище звучало в новинах 5 вересня, коли він намагався вивісити банер проти влади на будівлі «Центрального дитячого світу» на Лубʼянці та був затриманий поліцією.